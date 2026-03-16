Le notizie di scienza della settimana

Ecco le principali notizie di scienza della settimana: è stata scoperta una nuova specie di dinosauro gigante, mentre alcune regine di bombo sono state avvistate sott’acqua. Inoltre, sono stati documentati bambini che utilizzano strumenti scientifici in contesti educativi. Questi eventi sono stati riportati da diversi studi e osservazioni condotte in vari luoghi del mondo.

Una nuova specie di dinosauro gigante, le regine di bombo sott’acqua e i bambini che usano l’inganno: l’attualità scientifica, in breve Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana Le Notizie Scientifiche Più Pazze del 2025 Contenuti e approfondimenti su Le notizie di scienza della settimana Temi più discussi: Le notizie di scienza della settimana; L'Illuminismo settecentesco negli studi di Sandro Cardinali: filosofia, scienza, società; Quando la scienza incontra la legge: il caso del piccolo Domenico; Rebecca Ghidoni, ricercatrice all'Ingv: La scienza non ha genere, l'ispirazione è mia madre. Ma all'Università alle ragazze non è concesso sbagliare. I trends di Rainews.it, le notizie più lette e cliccate della settimanaContinuiamo a parlare di scienza e dell’impegno profuso in favore della ricerca scientifica. Questa è la settimana dell’assegnazione dei premi Nobel, il primo è stato quello della Medicina e della ... rainews.it Le proteine guardiane dell'udito legate ad alcune forme di sorditàLe proteine essenziali per l'udito, chiamate TMC1 e TMC2, agiscono anche come guardiani delle cellule che convertono le vibrazioni sonore in segnali elettrici che raggiungono il cervello. La scoperta ... ansa.it Edilizia in Sicilia, in due anni quasi 800 imprese in meno #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook 'Kuwait, raid sulla base italiana'. Questa e altre #notizie, oggi #16marzo in #primapagina, nella nostra #rassegnastampa. x.com