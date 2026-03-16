Le mille risorse della Virtus e il gran finale di Caupain | il meglio della 22ª giornata di A

Nella 22ª giornata di Serie A, la Virtus ha mostrato tutte le sue risorse, mentre Caupain ha concluso la partita con un grande finale. La giornata ha visto una prestazione da evidenziare, una sorpresa inaspettata e un giocatore italiano protagonista sotto i riflettori. Sono stati presenti momenti di grande intensità, con diverse squadre e atleti che hanno attirato l’attenzione.

La copertina di questa ventunesima giornata se la prende lo scontro al vertice tra Bologna e Milano, con la Virtus che sorprende l’Olimpia nonostante le assenze pesanti nel reparto playmaker. Non steccano Brescia e Venezia che restano in scia, seppur distanti rispettivamente quattro e sei punti, anche se il successo bolognese suona quasi come un punto esclamativo sulla cavalcata in regular season. Resta apertissima, invece, la corsa ai playoff: le vittorie di Reggio e Varese, entrambe in serie positiva (quarta di fila per gli emiliani, terza per i lombardi) portano tre squadre appaiate all’ottavo posto, con altre due (Udine e Cremona) distanti appena due punti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le mille risorse della Virtus e il gran finale di Caupain: il meglio della 22ª giornata di A Articoli correlati LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: si alza la palla a due per il big match della 22a giornataCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Jumper di Leandro Bolmaro per riportare Milano a -1. Fantacampionato, il vincitore della 22ª giornata è Michele Di MannoIl vincitore della 22ª giornata del Fantacampionato Gazzetta è Michele Di Manno, fantallenatore della squadra "Miky 84".