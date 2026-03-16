Alle celebrazioni degli Oscar 2026, le star hanno sfoggiato manicure curate e originali, che hanno catturato l’attenzione di tutti. Tra smalti brillanti, dettagli artistici e tonalità audaci, le mani degli attori e delle attrici sono state al centro dell’attenzione. Le mani di molte protagoniste hanno mostrato design diversi, contribuendo a rendere ancora più memorabile la serata.

C'è infatti ancora tempo per sfoderare nuance briose, vivaci, quasi esplosive, tipiche dell'estate. Questo è il tempo delle tonalità pacate, che vanno dal nude al bianco, quest'ultimo sicuramente il colore più apprezzato nella notte stellare. Declinato in un grintoso effetto cromato, o scelto per intramontabili milky nails, il candido white piace e conquista. Eppure, tra toni glaciali e morigerati non sono mancate comunque pennellate dai toni più incisivi, come il rosso fuoco e l'intenso bordeaux che, a ben vedere, non conosce stagione. Ecco, di seguito, qualche ispirazione da star. La snowy manicure di Suki Waterhouse Algida e candida la manicure di Suki Waterhouse, che ha optato per unghie dipinte di bianco, effetto cromato, en pendant con l'abito. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Le manicure più belle delle star viste agli Oscar 2026

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