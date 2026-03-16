Le Isole di Sicilia conquistano Parigi | la Francia guida il turismo internazionale

Le isole minori siciliane sono state presentate a Parigi durante il Salon Mondial du Tourisme, uno degli eventi europei più importanti nel settore del turismo esperienziale e naturalistico. La delegazione della DMO Islands of Sicily ha partecipato all’appuntamento, attirando l’attenzione dei visitatori e degli operatori presenti. L’evento si è svolto nel contesto di un salone dedicato alla promozione delle mete turistiche più innovative e sostenibili.

Dopo Milano, Monaco, Vienna e Berlino, il tour promozionale “Islands of Sicily” al Salon Mondial du Tourisme conferma il mercato francese come primo bacino di visitatori stranieri La bellezza incontaminata delle isole minori siciliane approda a Parigi e conquista uno dei mercati turistici più strategici: il Salon Mondial du Tourisme, tra i principali appuntamenti europei dedicati al turismo esperienziale e naturalistico, ha accolto la DMO Islands of Sicily per presentare l’offerta dei suoi arcipelaghi. L’evento, che nel 2025 ha registrato oltre 73.500 visitatori e circa 200 espositori, rappresenta una vetrina privilegiata per intercettare il pubblico francese, da sempre attratto da destinazioni autentiche e ricche di natura e cultura. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Le Isole di Sicilia conquistano Monaco con bellezza e innovazione digitale Oltre Parigi: i tesori nascosti della Francia che conquistano i viaggiatoriQuando si pensa alla Francia, l’immaginazione vola immediatamente alla Tour Eiffel e agli Champs-Élysées. Aggiornamenti e notizie su Le Isole di Sicilia conquistano Parigi... Temi più discussi: La nave russa alla deriva nel canale di Sicilia; Collegamenti e portualità nodi irrisolti per le Isole Eolie; Pantelleria protagonista a Fa’ la cosa giusta! con gli asini e il Cammino Pantesco; Isole europee, tre perle Italiane elogiate tra le migliori dal Guardian. Le Isole di Sicilia conquistano Parigi: partecipazione al Salon Mondial du TourismeDopo le tappe di Milano, Monaco, Vienna e Berlino, il tour promozionale internazionale delle Islands of Sicily approda a Parigi con la partecipazione al Salon Mondial du Tourisme, uno dei principali a ... strettoweb.com Le isole siciliane in vetrina in SpagnaDal 22 al 26 gennaio, Islands of Sicily, la Dmo (Destination Management Organization) delle Isole di Sicilia, ha partecipato per la prima volta alla più importante fiera turistica spagnola: la Fitur ... ansa.it Una Delle Isole più belle al mondo ,isola di Lampedusa con le sue acque cristalline (Agrigento) difendiamo il nostro mare. Foto di Gabriella Imparato. #viaggiainsiemeanoi #fblifestyle #sicilia - facebook.com facebook