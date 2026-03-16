Le interviste 2 Pezzatini festeggia | Adesso l’obiettivo sono i playoff

Il tecnico dei biancocelesti ha festeggiato il primo derby vinto contro la Colligiana, segnando un momento importante per la squadra. Dopo questa vittoria, Pezzatini ha dichiarato che il nuovo obiettivo sono i playoff. La partita si è conclusa con il Valentino Mazzola che ha ottenuto un risultato storico, portando entusiasmo tra i giocatori e i tifosi.

Per la prima volta, il Valentino Mazzola ha fatto suo il derby con la Colligiana. Una soddisfazione per i biancocelesti, a partire dal tecnico, Iuri Pezzatini. "Il primo tempo è stato equilibrato con azioni da una parte e dall’altra – le sue parole –, siamo venuti fuori e siamo riusciti a passare in vantaggio. Abbiamo sfruttato le occasioni che gli avversari ci hanno concesso, per raddoppiare e triplicare. Oggi, oltre all’ottima prova, e faccio i complimenti alla squadra, anche gli episodi sono girati a nostro favore". Dopo la gara con Sansovino, il mister ha riproposto lo stesso modulo. "E’ un sistema con cui i ragazzi possono esprimersi al meglio – spiega il tecnico biancoceleste –, ma dovremo fare delle valutazioni ogni domenica in base agli avversari e a seconda degli effettivi a disposizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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