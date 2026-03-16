Le immagini delle operazioni di terra | l' Idf penetra per fermare Hezbollah | GUARDA

L'esercito israeliano ha pubblicato delle immagini che mostrano le operazioni militari in corso nel Libano meridionale, con le truppe che avanzano alla ricerca di obiettivi specifici. Le immagini documentano le attività sul terreno e l'ingresso delle unità israeliane in diverse zone della regione. Nessun dettaglio aggiuntivo viene fornito sui risultati di queste operazioni o sui tempi di svolgimento.

L'esercito israeliano ha diffuso alcune immagini che mostrano le operazioni in corso nel Libano meridionale. L'Idf ha spiegato di aver inviato ulteriori truppe di terra nel paese dei Cedri per quella che definisce "un'operazione limitata e mirata contro le infrastrutture terroristiche di Hezbollah nel Libano meridionale". Nella clip si vedono soldati di Israele aprire il fuoco e trovare una borsa con all'interno delle armi. "Le Forze di Difesa Israeliane hanno avviato una manovra di terra in Libano per eliminare le minacce e proteggere gli abitanti della Galilea e del nord", ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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