le emorroidi si curano meglio personalizzando la terapia

Le emorroidi rappresentano uno dei disturbi anorettali più diffusi al mondo e possono influire notevolmente sulla qualità della vita e sulla sfera intima di chi ne soffre. La loro cura richiede un approccio personalizzato, anche se se ne parla poco e spesso con imbarazzo. La malattia, pur essendo comune, resta un argomento delicato e poco discusso pubblicamente.

S e ne parla poco. Spesso sottovoce, sempre con imbarazzo. Eppure, la malattia emorroidaria è uno dei disturbi anorettali più diffusi al mondo e può incidere in modo significativo sulla qualità della vita e sulla sfera intima di chi ne soffre. «Si stima che circa un terzo delle persone ne abbia sofferto, un terzo ne soffra attualmente e un terzo ne soffrirà nel corso della vita»: a dirlo è il professor Angelo Stuto, ultimo autore di un articolo scientifico appena pubblicato su JAMA, insieme a due ricercatrici dell’Unità di Coloproctologia e Chirurgia del Pavimento Pelvico dell’IRCCS Policlinico San Donato da lui diretta, Carlotta La Raja e Francesca Lecchi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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