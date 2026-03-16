Le due facce della medaglia | I Giochi più belli ma in penombra

Si chiudono i Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, lasciando spazio a commenti e analisi sul loro svolgimento. Le competizioni si sono svolte tra momenti di grande spettacolo e alcune criticità che hanno attirato l’attenzione. Gli atleti hanno mostrato determinazione e abilità, mentre alcune questioni organizzative sono rimaste in secondo piano. Ora si apre il periodo di valutazioni e commenti ufficiali.

Cala il sipario sui Giochi Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, inizia il tempo di riflessioni e di bilanci. Il clima internazionale, le mille attività disseminate sul territorio durante le due settimane dei Giochi, sono forse venute un po’ a mancare durante le gare riservate a persone con varie disabilità. In un’epoca in cui si parla tanto di inclusione, in verità, si fa ancora fatica a far sì che anche nei fatti, i paralimpici che si allenano allo stesso modo se non di più dei normodotati, abbiano la stessa visibilità. In ogni caso, i risultati, almeno in termini italiani, non hanno deluso le aspettative visto che è stato superato il record di medaglie di Lillehammer 1994 (13, ma senza ori) con 16 podi (7 ori) e il quarto posto nel medagliere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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