L'inchiesta sulla presunta rete pedofila si è estesa, portando all’arresto di un ex vicedirettore di un telegiornale nazionale e della sua compagna, docente di un liceo in provincia di Treviso. Le indagini hanno riguardato chat, foto di minori e possibili collegamenti tra le persone coinvolte. La procura ha disposto le misure cautelari, mentre le autorità continuano a raccogliere prove.

Si allarga l’inchiesta che ha portato all’arresto dell’ex vicedirettore di un telegiornale nazionale e della sua compagna, insegnante in un liceo della provincia di Treviso. Gli investigatori stanno analizzando il materiale informatico sequestrato nelle abitazioni dei due per ricostruire nel dettaglio il sistema con cui sarebbero state realizzate e condivise le immagini a sfondo pedopornografico. Al centro degli accertamenti ci sono in particolare le chat e i file archiviati nei dispositivi elettronici, elementi che potrebbero chiarire il ruolo di entrambi e verificare eventuali collegamenti con altri soggetti. Chi sono i due arrestati. L’uomo, 52 anni, è un giornalista con una carriera di primo piano nel mondo dell’informazione televisiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le chat, le foto dei minori e il sospetto di una rete: il caso pedofilia che ha sconvolto l'Italia

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