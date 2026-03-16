Le 10 regole d’oro per l’ortofrutta in busta

A Roma, Filiera Italia e Coldiretti hanno annunciato la creazione dell’associazione “Unione quarta gamma”, che rappresenta oltre il 60% del mercato nazionale delle insalate in busta. La nuova organizzazione mira a definire le dieci regole d’oro per l’ortofrutta confezionata, settore che movimenta più di un miliardo di euro. La presentazione si è svolta questa settimana, coinvolgendo le principali aziende del comparto.

Filiera Italia e Coldiretti hanno presentato a Roma in settimana l’associazione “Unione quarta gamma”, che aggrega oltre il 60% del mercato nazionale delle insalate in busta per tutelare un settore che vale oltre un miliardo di euro. L’iniziativa mira a sostenere i produttori contro l'aumento dei costi e la pressione della grande distribuzione organizzata. L’amministratore delegato di Filiera Italia, ha sottolineato la necessità di garantire equità nella distribuzione del valore. Attraverso innovazione, sostenibilità e nuovi contratti, il progetto mira a trasformare il comparto in un partner paritario della distribuzione e rappresenta un passaggio fondamentale dalla frammentazione alla creazione di un soggetto capace di rappresentare una massa critica per competere nel mercato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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