Lazio Sarri esulta post 1-0 contro il Milan | Rivedere l’Olimpico così è stato emozionante Ma spero non abbia colpito solo me

Dopo la vittoria per 1-0 contro il Milan, l’allenatore della Lazio ha espresso entusiasmo per aver rivisto l’Olimpico pieno e vibrante. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni di DAZN, dove ha commentato l’atmosfera e l’emozione provata durante la match. La squadra biancoceleste ha centrato un risultato importante, e il tecnico ha commentato il momento senza approfondire cause o motivazioni.

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