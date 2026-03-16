Lazio Sarri dopo la vittoria col Milan | Felice che la squadra abbia regalato questa emozione ai tifosi

Da pianetamilan.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria contro il Milan, l’allenatore della Lazio ha dichiarato di essere felice che la squadra abbia regalato un’emozione ai tifosi. Ha parlato ai microfoni di 'DAZN' subito dopo il match, sottolineando il senso di soddisfazione per i risultati ottenuti. La partita si è conclusa con la Lazio che ha ottenuto i tre punti in un confronto combattuto contro i rossoneri.

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sull'abbraccio coi tifosi: "Che emozione è stata? Tutta la serata è stata emozionante e bellissima. Rivedere un'Olimpico così, con un tifo spettacolare è stato emozionante. Sono contento che la squadra abbia regalato la soddisfazione al popolo laziale, ma la serata sarebbe stata da ricordare con qualsiasi risultato". Sulla prestazione: "La mia sensazione è che c'erano i margini per andare all'intervallo con un vantaggio maggiore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lazio sarri dopo la vittoria col milan felice che la squadra abbia regalato questa emozione ai tifosi
© Pianetamilan.it - Lazio, Sarri dopo la vittoria col Milan: “Felice che la squadra abbia regalato questa emozione ai tifosi”

Articoli correlati

Polveriera Lazio, la squadra è con Sarri. Zaccagni ai tifosi: “Stateci vicino, ci hanno lasciati soli”Le parole di Capitan Mattia Zaccagni al 90' di Lecce-Lazio ai propri tifosi sono la fotografia del clima teso tra squadra e società, con i giocatori...

Lazio, Isaksen dopo il gol vittoria col Milan: «Finalmente, ci era mancata questa atmosfera incredibile! È stato un bel giorno oggi»Lazio, Isaksen ha parlato così dopo la vittoria e il gol decisivo contro il Milan: queste le dichiarazioni dell’esterno biancoceleste Gustav Isaksen...

Approfondimenti e contenuti su Lazio Sarri dopo la vittoria col Milan...

Temi più discussi: Sarri pazienza finita: Non lo so neanche io perché sono rimasto. Le accuse a Lotito per il mercato della Lazio e non solo; Sarri: 'Grande cuore. Futuro? Rosa da rinforzare'; Lo stadio vuoto è triste e deprimente: lo sfogo di Sarri per la desolazione all'Olimpico in Lazio-Sassuolo; Lazio, Sarri: Non lo so neanche io perché sono rimasto.

lazio sarri dopo laSarri dopo Lazio-Milan: E' la mia stagione più difficile da quando sono in Serie AL'allenatore biancoceleste analizza la vittoria contro la squadra di Allegri ma non solo, fa un punto su tutta la stagione ... msn.com

Lazio, Sarri e i giocatori si prendono l'abbraccio dell'Olimpico pieno di tifosiDopo una lunga contestazione, prima e dopo la partita staff e calciatori sono andati a prendersi l'applauso della Curva Nord ... sportmediaset.mediaset.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.