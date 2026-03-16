Dopo la vittoria contro il Milan, l’allenatore della Lazio ha dichiarato di essere felice che la squadra abbia regalato un’emozione ai tifosi. Ha parlato ai microfoni di 'DAZN' subito dopo il match, sottolineando il senso di soddisfazione per i risultati ottenuti. La partita si è conclusa con la Lazio che ha ottenuto i tre punti in un confronto combattuto contro i rossoneri.

Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sull'abbraccio coi tifosi: "Che emozione è stata? Tutta la serata è stata emozionante e bellissima. Rivedere un'Olimpico così, con un tifo spettacolare è stato emozionante. Sono contento che la squadra abbia regalato la soddisfazione al popolo laziale, ma la serata sarebbe stata da ricordare con qualsiasi risultato". Sulla prestazione: "La mia sensazione è che c'erano i margini per andare all'intervallo con un vantaggio maggiore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio, Sarri dopo la vittoria col Milan: “Felice che la squadra abbia regalato questa emozione ai tifosi”

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Una #Lazio fantastica. Per cuore, corsa, gioco. #Sarri ha preparato la a gara in modo perfetto. Tutti all' altezza per temperamento e qualità. Una citazione a parte per il giovanissimo #Motta tra i pali. Forza ragazzo e forza Lazio. #LazioMilan x.com