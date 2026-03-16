Lazio Milan stop improvviso alla coreografia della Tribuna Tevere | ecco perché le autorità ne hanno vietato l’esposizione

Durante il match tra Lazio e Milan, le autorità hanno vietato all’ultimo minuto l’esposizione della coreografia nella Tribuna Tevere a causa di una difformità nei materiali utilizzati. La decisione ha impedito di mettere in scena l’installazione già preparata, interrompendo così la presentazione prevista dai tifosi. Nessun ulteriore dettaglio sulle motivazioni ufficiali è stato comunicato in merito a questa interdizione.

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