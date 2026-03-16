Dopo la partita della 29ª giornata tra Lazio e Milan, Pavlovic, difensore rossonero, ha commentato in conferenza stampa. Ha espresso rammarico per le numerose occasioni sprecate dalla sua squadra durante l'incontro, sottolineando le opportunità mancate. Il giocatore ha analizzato i momenti chiave della sfida, evidenziando le difficoltà incontrate e le occasioni di miglioramento per il futuro.

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se Rafa Leao e Pulisic si cercano in allenamento, perché poi la domenica no: "Ogni cosa in allenamento è particolare. Loro sono ottimi giocatori, con alta qualità. Poi ogni gara è diversa, ci sono diverse cose. Oggi non è andata bene, ma sono sicuro che la prossima andrà meglio. Poi non è che abbiamo perso per colpa loro, è tutta la squadra che deve segnare e creare occasione. Non è colpa loro, ma di tutta la squadra". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Pavlovic pieno di rammarico: “Buttate tante occasioni”

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