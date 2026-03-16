Lazio-Milan le pagelle | è tornato il solito Estupinan peggiore in campo Ma Leao fa anche peggio

Da pianetamilan.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Lazio e Milan, giocata ieri sera allo stadio 'Olimpico' di Roma, sono state pubblicate le pagelle dei giocatori. Estupinan è stato giudicato come il peggiore in campo, mentre Leao ha ottenuto un punteggio ancora più basso. La gara è valida per la 29ª giornata della Serie A 2025-2026.

Le pagelle di Lazio-Milan 1-0, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026. Questi sono i voti e i giudizi dei calciatori rossoneri secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamoli, dunque, insieme! PROSSIMA SCHEDA Evita il 2-0 fermando Maldini. Per il resto qualche uscita attenta, un dribbling nel finale e il solito piede educato nei passaggi o nei lanci. Voto 6 PROSSIMA SCHEDA Ringhia su Zaccagni che non è un cliente facile. Spesso costretto al fallo e in difficoltà, viene sacrificato per passare alla difesa a quattro. Voto 5,5 PROSSIMA SCHEDA Va su Maldini che lo impegna e lo porta fuori posizione. Non è brillante come nelle ultime sfide, ma qualche chiusura la fa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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