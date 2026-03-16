Lazio-Milan l’analisi di coach Pianigiani | Allegri ha sempre detto di non guardare la classifica

Simone Pianigiani, ex coach di Siena e Olimpia Milano, ha commentato la sconfitta del Milan in una recente analisi. Ha sottolineato che l’allenatore del club ha sempre affermato di non prestare attenzione alla posizione in classifica durante la stagione. La partita Lazio-Milan è stata analizzata in modo dettagliato, senza riferimenti a motivazioni o cause esterne.

Il Milan non approfitta del passo falso dell'Inter e perde un'occasione importante per portarsi a -5. La Lazio esce dall'Olimpico con 3 punti al termine di una gara in cui alla squadra di Allegri sono mancate lucidità e ambizione. Decisiva la rete di Gustav Isaksen che batte Maignan dopo un errore di Estupinan e fa 1-0. Nel secondo tempo i rossoneri provano a schierarsi con un 4-3-3, ma il risultato non cambia. Da segnalare il gol annullato ad Athekame nel finale per un tocco di braccio. Nel post-partita di 'DAZN', L'allenatore di pallacanestro Simone Pianigiani è intervenuto per analizzare la prestazione dei rossoneri nella sconfitta contro la Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan, l’analisi di coach Pianigiani: “Allegri ha sempre detto di non guardare la classifica” Articoli correlati Lazio-Milan, ospite speciale a ‘DAZN’: in studio arriva l’ex allenatore di basket Simone PianigianiLa sfida tra Lazio e Milan non sarà una partita qualunque neppure in televisione. Milan, Viviano elogia Allegri: “È il migliore a leggere le partite, l’ho sempre detto”Molte partite del Milan in questa stagione sono state decise dai subentrati, basti pensare al gol di Fullkrug contro il Lecce o a quello di Nkunku... Tutto quello che riguarda Lazio Milan l'analisi di coach... Temi più discussi: Lazio-AC Milan, Serie A Enilive 2025/2026: statistiche, classifica, arbitro e squalificati; Pronostico Lazio-Milan quote analisi 29ª giornata Serie A; Pronostico Lazio-Milan: analisi, quote e consigli; Il Milan cade 1-0 all’Olimpico contro la Lazio. Lazio-Milan 1-0: Isaksen decide, Milan rallenta la rincorsaLazio corsara all'Olimpico: Isaksen firma il gol che condanna il Milan. Analisi degli episodi determinanti, i cambi e le ripercussioni in classifica ... notizie.it Lazio - Milan, Gila mette tutti d'accordo: Bergomi e Di Canio lo esaltanoNel corso dell'analisi fatta nel corso del Club di Sky post Lazio-Milan, gli ospiti in studio hanno parlato anche di Mario Gila. Lo spagnolo ha ricevuto complimenti da parte di tutti. lalaziosiamonoi.it Lazio-Milan 1-0, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com Il Milan cade in casa della Lazio e spreca così l'occasione di avvicinare ulteriormente l'Inter facebook