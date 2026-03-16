Al termine della partita tra Lazio e Milan, l’allenatore dei rossoneri ha spiegato che nel calcio ci vogliono tempo per costruire una squadra, mentre per distruggere serve meno impegno. Ha sottolineato che i processi di crescita richiedono pazienza e che i risultati si vedono nel lungo periodo. La sua intervista si è concentrata sulle dinamiche del gioco e sulla gestione della squadra in questa fase.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sull'atteggiamento povero della squadra: "Nel primo tempo la Lazio ha corso molto, noi abbiamo preso tanti contropiedi, rimanendo spesso uno contro uno dietro e sbagliando molto tecnicamente. Noi il primo tempo non abbiamo vinto né un duello fisico né un duello tecnico. Nella ripresa siamo migliorati, ma non siamo riusciti a fare gol". Sulla possibilità che non siano bene Rafa Leao e Pulisic assieme: "Quando si perdono le partite, col senno di poi si possono trovare tante cose. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, filosofo Allegri: “A costruire serve tempo, per distruggere poco”

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