Lazio Isaksen dopo il gol vittoria col Milan | Finalmente ci era mancata questa atmosfera incredibile! È stato un bel giorno oggi

Dopo la partita tra Lazio e Milan, Gustav Isaksen ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN. L’esterno biancoceleste ha commentato il suo gol decisivo e la vittoria della squadra, sottolineando di aver vissuto un giorno speciale. Isaksen ha inoltre menzionato l’atmosfera incredibile che si è creata allo stadio durante l’incontro.

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