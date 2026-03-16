L' avvocato del piccolo Domenico contro Oppido e chi protesta per lui I manifestanti | Non è una pagliacciata

Un avvocato ha presentato una denuncia contro Oppido e i manifestanti che sostengono il suo operato. Durante le proteste, alcuni hanno esposto uno striscione con scritto che non si tocca, senza commentare il caso relativo a un medico coinvolto in un falso. I manifestanti hanno anche detto che le loro azioni non sono una pagliacciata. La vicenda riguarda il piccolo Domenico e le reazioni pubbliche attorno alla sua vicenda.

"Si stanno battendo per Guido Oppido, hanno esposto uno striscione per dire che non si tocca, senza però esprimere una sola parola sul falso di cui quel dottore si è reso protagonista". È quanto ricorda l' avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo che aggiunge: "È mio compito svolgere indagini difensive, scoprire circostanze su quanto accaduto, e affiancare gli organi inquirenti, come ho fatto, segnalando la mancanza della cartella anestesiolgica e i falsi, depositando una registrazione e il documento della Regione Campania, ottenendo la ricusazione di uno dei periti del gip e impedendo che la richiesta di prorogare i termini per formulare quesiti ai periti potesse essere prorogato". 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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