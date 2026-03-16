Lavotatori schiavi negli autolavaggi 30 euro per 11 ore in servizio | tre sequestri e quattro indagati a Torino

A Torino sono stati sequestrati tre autolavaggi e quattro persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Tra gli indagati ci sono una donna e i suoi tre figli. L’inchiesta, condotta dal sostituto procuratore Francesco Pelosi, riguarda casi di sfruttamento lavorativo e caporalato nel settore degli autolavaggi. I lavoratori coinvolti facevano turni di circa 11 ore e ricevevano circa 30 euro.

Tre autolavaggi sequestrati e quattro persone – una mamma e i suoi tre figli – indagate. A Torino, entra nel vivo così una nuova inchiesta sul caporalato e lo sfruttamento dei lavoratori, coordinata dal sostituto procuratore Francesco Pelosi. Riguarda una famiglia di origine marocchine che gestisce diverse strutture per il lavaggio delle auto, in città e in provincia. Le tre per cui, nelle scorse settimane, sono scattate i sigilli si trovano nel quartiere Lingotto, a Nichelino e a Moncalieri. Gli indagati rispondono di intermediazione illecita e sfruttamento. Avrebbero approfittato dello stato di bisogno di altre persone, tutte straniere, per arruolarle nella loro azienda, in condizioni terribili. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Articoli correlati

Blitz dei Carabinieri Forestali negli autolavaggi, diversi impianti fuori legge. 8 denunce e 6 sequestriUn bilancio allarmante quello tracciato dai Carabinieri Forestali al termine di una vasta operazione di controllo sugli autolavaggi dell'intera...

Schiavi del cucito a Reggio: sequestri per 800mila euro e due denunceReggio, 11 febbraio 2026 – Lavoravano 12 ore al giorno, sette giorni su sette, tra umidità e muffa, per una paga irrisoria e senza alcuna tutela, a...

Una selezione di notizie su Lavotatori schiavi

Botte e paghe da fame, inchiesta sul caporalato negli autolavaggi di TorinoTre fratelli e la madre indagati per aver sfruttato gli addetti: prendevano 30 euro per 12 ore, venivano minacciati di continuo ... torino.repubblica.it

I racconti degli sfruttati negli autolavaggi: Ferito a un dito, mi dissero: comprati i guantiL’inchiesta di Torino partita grazie alle rivelazioni di due addetti: Uno dei titolari ci palpeggiava, mandarono picchiatori per spaventarci ... torino.repubblica.it