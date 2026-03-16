Lavori in galleria Circumvesuviana interrotta tratta nel fine settimana

Nel fine settimana, la tratta della Circumvesuviana che attraversa la galleria sarà interrotta a causa di lavori in corso. La sospensione della linea interessa un segmento specifico e durerà per l'intero fine settimana, impedendo il normale servizio ferroviario in quella zona. I pendolari sono stati informati delle modifiche e delle possibili alternative di trasporto. La ripresa del servizio è prevista per l'inizio della settimana successiva.

Tempo di lettura: 2 minuti Lavori alla galleria: interrotta nel fine settimana tratta della Circumvesuviana. A comunicarlo è l’Ente Autonomo Volturno che, in una nota, spiega come “per consentire l’esecuzione dei lavori di adeguamento delle gallerie Bosco di Portici e Cavalli di Bronzo, la circolazione ferroviaria sulla tratta Barra-Torre del Greco sarà interrotta nei giorni di sabato 21 e domenica 22 marzo”. Per tali ragioni, i treni in partenza da Sorrento limiteranno la corsa a Torre Annunziata ed avranno origine da Torre Annunziata per Sorrento. Saranno invece soppressi sulla tratta Torre Annunziata-Napoli. I viaggiatori in partenza da Napoli per Pompei e Sorrento potranno utilizzare il servizio sostitutivo fino a Villa Regina e proseguire la corsa in treno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lavori in galleria Circumvesuviana, interrotta tratta nel fine settimana Articoli correlati Circumvesuviana: treno fermo per avaria, interrotta una trattaTempo di lettura: < 1 minuto Treno fermo per avaria: interrotta una tratta della Circumvesuviana. Frana sulla Circumvesuviana: interrotta la tratta tra Vico Equense e CastellammareStop ai treni tra Pioppaino e Vico Equense dopo la segnalazione di una frana in zona Castellammare Terme. Contenuti e approfondimenti su Lavori in galleria Circumvesuviana... Lavori in galleria Circumvesuviana, interrotta tratta nel fine settimanaLavori alla galleria: interrotta nel fine settimana tratta della Circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente Autonomo Volturno che, in una nota, spiega come per consentire l'esecuzione dei lavori di adeg ... ansa.it Circumvesuviana, treno dei turisti fermo due ore in galleria. Casillo: «Interverremo»Il giorno dopo la provocazione pubblica del direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, che aveva chiesto «a che serve una Circumvesuviana così», la ... ilmattino.it