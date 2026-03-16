Lavori abusivi nella casa diroccata identificata la vittima

Un uomo di 38 anni, originario dell’Algeria, è morto dopo essere caduto da circa 15 metri durante lavori di ristrutturazione in un edificio abbandonato in Corso Italia a San Marcellino. La vittima avrebbe svolto lavori abusivi all’interno della casa diroccata, dove si trovava al momento dell’incidente. La polizia ha identificato l’uomo e sta indagando sull’accaduto.

Si tratta di Abdellah Rahali, 38 anni, algerino il lavoratore precipitato da circa 15 metri durante la ristrutturazione di un immobile in Corso Italia a San Marcellino Abdellah Rahali, 38 anni, algerino. E’ questa l’identità del lavoratore precipitato da circa 15 metri di altezza durante i lavori di ristrutturazione di un immobile fatiscente in Corso Italia a San Marcellino. Dalla provincia di Algeri a Sidi Moussa, dove era nato Abdellah Rahali aveva scelto di partire per cercare di costruirsi il suo futuro in Italia. Era finito però a lavorare senza contratto e soprattutto senza tutele come operaio nell'agro aversano. Qui in Italia viveva in condizioni di estrema precarietà, senza fissa dimora, talvolta si ‘appoggiava’ presso connazionali. 🔗 Leggi su Casertanews.it Articoli correlati Lavori abusivi nella casa diroccata: il giallo del cadavere dell'operaio spostato. Disposta l'autopsiaAperto un fascicolo della Procura di Napoli Nord sulla morte del lavoratore straniero. Lavori abusivi in una casa diroccata: operaio vola giù e finisce nel cortileStava eseguendo dei lavori di ristrutturazione ‘abusivi’ su un edificio fatiscente in Corso Italia a San Marcellino quando è volato giù da un piano... Contenuti e approfondimenti su Lavori abusivi Temi più discussi: Lavori in una casa popolare abusiva allo Zen, scatta il sequestro: denunciati i tiktoker Davide&Marianna; Palermo, lavori abusivi in una casa popolare allo Zen 2 abitata da due noti Tiktoker. Sequestro e denuncia; Palermo, denunciati noti Tiktoker: stavano effettuando lavori in una casa popolare abusiva allo Zen; Lavori abusivi nella casa diroccata: il giallo del cadavere dell'operaio spostato. Disposta l'autopsia. Lavori abusivi nella casa diroccata, identificata la vittimaSi tratta di Abdellah Rahali, 38 anni, algerino il lavoratore precipitato da circa 15 metri durante la ristrutturazione di un immobile in Corso Italia a San Marcellino ... casertanews.it Zen 2, lavori abusivi nella casa occupata: era abitata da due TikTokerPALERMO – Più di 120 metri quadrati in fase di ristrutturazione. In corso c’erano dei lavori per ampliare l’appartamento, compresa la chiusura del balcone e la realizzazione di una finestra nel vano s ... livesicilia.it #cronaca Lavori abusivi a Varcaturo: indagini in corso>>> https://shorturl.at/wf3tM - facebook.com facebook