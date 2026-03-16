Lavagetto | Animali trovati morti nella fattoria il Comune sta affrontando l’emergenza

Il rappresentante delle autorità ha dichiarato che nella fattoria sono stati trovati numerosi animali in condizioni gravi e sono stati avviati interventi di emergenza. Il Comune sta seguendo da vicino la situazione e ha comunicato che le autorità giudiziarie e sanitarie stanno conducendo i controlli necessari. La scoperta riguarda animali morti e in forte sofferenza all’interno della struttura.

“In merito alle notizie della fattoria in cui sono stati rinvenuti, dalla autorità giudiziaria e sanitaria competenti, numerosi e diversi animali in condizioni gravi, ritengo opportuno precisare alcune cose. Il Comune ritiene grave la situazione verificatasi ed esprime profondo rammarico per la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Articoli correlati Leggi anche: "Grattacielo, per il Comune l’emergenza sta per finire" Cameri, marito e moglie trovati morti nella loro casaTragedia a Cameri, dove nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 gennaio un uomo e una donna sulla ottantina, marito e moglie, sono stati trovati senza...