L’autunno del Milan all’Olimpico | il Realismo di Allegri e il rischio del blackout

Il Milan ha subito una sconfitta all’Olimpico contro la Lazio, segnando un punto di svolta nella stagione. La squadra ha mostrato un atteggiamento più realista sotto la guida di Allegri, concentrandosi su una gestione più concreta delle partite. La gara ha evidenziato i rischi di un possibile blackout, con il club che ora affronta una fase di sfide importanti nella competizione.

La caduta del Milan nel catino dell’ Olimpico contro la Lazio segna un punto di rottura narrativo nella stagione rossonera, trasformando i sogni di gloria in una pragmatica lotta per la sopravvivenza nell’élite europea. In una serata caratterizzata dal ritorno in massa della tifoseria biancoceleste, la compagine guidata da Massimiliano Allegri ha palesato un’insolita fragilità strutturale, finendo vittima di una lettura tattica che il tecnico stesso ha definito deficitaria sotto il profilo dell’ordine e della tenuta atletica. Il parziale del primo tempo, dominato dalla verticalità degli uomini di Baroni, ha messo a nudo un’inconsueta vulnerabilità nelle transizioni difensive, con un baricentro eccessivamente alto che ha prestato il fianco a ripartenze letali. 🔗 Leggi su Milanzone.it Articoli correlati Assalto all’Olimpico: il Milan di Allegri sfida la Lazio per il sogno ScudettoNella serata di oggi, 15 marzo 2026, il Milan scende in campo nella capitale con un duplice obiettivo: blindare definitivamente il piazzamento nella... Crocevia Scudetto all’Olimpico: il Milan di Allegri sfida la Lazio per il sogno -5Nella serata di oggi, 15 marzo 2026, il sipario sulla ventinovesima giornata di Serie A si chiude con un confronto che profuma di sentenza per le... Contenuti e approfondimenti su L'autunno del Milan all'Olimpico il... Discussioni sull' argomento Modric-Calhanoglu: il confronto tra registi del derby. Speciale Gazzetta; Cesare Alberti II, cento anni fa la scomparsa dell’unico giocatore del Genoa morto a stagione in corso; 10 tendenze moda uomo dalle sfilate autunno inverno 2026-2027; San Martino di Carducci: testo e recensione. ALLEGRI E IL MILAN SPARITO. SARRI E I FUORI RUOLO. MALEN, MAALOX E IL SOLITO CINEMA https://youtu.be/VsBLfuS7srg - facebook.com facebook Di Canio durissimo con il Milan: "È una squadra senza personalità" x.com