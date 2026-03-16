Laura Ingalls Wilder | La Pioniera che a 65 Anni Conquistò il Mondo con la Sua Storia
Laura Ingalls Wilder, nata nel 1867, è conosciuta come autrice e pioniera americana. A 65 anni ha pubblicato il suo primo libro, che racconta le sue esperienze di vita nelle praterie del Midwest. La sua storia di determinazione e perseveranza ha portato alla pubblicazione di una serie di libri che descrivono le sfide e le avventure della sua infanzia e giovinezza.
Selvaggia Lucarelli: “Sanremo era di destra. Lo scandalo di Signorini non danneggerà il Grande Fratello Vip” Romina Power contro l’allontanamento di Catherine Birmingham dai figli: «Come si può separare una mamma dai suoi figli?» Dalla vita dura in prateria al successo letterario: la resilienza di Laura Ingalls Wilder, autrice della serie “La casa nella prateria”, simbolo di valori semplici e lavoro instancabile Nel 1894, a 57 anni, Laura e Almanzo si trasferirono in Missouri con pochi averi, cento dollari e 40 acri di terra sassosa. Lì fondarono Rocky Ridge Farm, dove per decenni vissero di routine semplici: allevando galline, coltivando l’orto, costruendo la casa colonica e scrivendo articoli per un giornale agricolo locale. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
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