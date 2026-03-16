L' Atletico Catania torna alla vittoria | Lorefice e Viegas stendono la Nebros

L'Atletico Catania torna alla vittoria dopo aver battuto la Nebros con un punteggio di 2-0. Eugenio Lorefice ha segnato il primo gol, seguito da Ebanilson Viegas nella ripresa. La partita si è giocata a Viagrande e ha visto la squadra allenata da Angelo Galfano ottenere tre punti importanti. La formazione etnea ha così rafforzato la sua posizione in classifica.

Tre punti d'oro per gli etnei, che nella classifica del Girone B di Eccellenza ora occupano il sesto posto ad un punto dal Mazzarrone e dalla Messana Eugenio Lorefice ed Ebanilson Viegas lanciano l’Atletico Catania 1994 Viagrande. Con un gol per tempo, la squadra allenata da Angelo Galfano supera per 2-0 la Nebros e si rilancia nella lotta per conquistare un posto nei play-off. Allo stadio Francesco Russo, sotto la pioggia e con un’intensa grandinata che ha costretto le due formazioni e la terna arbitrale a rientrare negli spogliatoi dopo 3 minuti dal fischio d’inizio (gara ripresa 5 minuti dopo), gli atletisti giocano una grande partita con voglia, intensità e determinazione dominando in ogni zona del campo. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati L'Atletico Catania torna al successo: 3-0 al Giarre con doppietta di Randis e gol di LoreficeTre punti preziosi che valgono il quinto posto in classifica a quota 36, in coabitazione con il Mazzarrone, e una vittoria dedicata alla memoria di... Leggi anche: Doppietta di Viegas e gol di Grasso: l'Atletico Catania supera 3-0 l'Acquedolcese Tutto quello che riguarda Atletico Catania Temi più discussi: L'Atletico Catania torna alla vittoria: Lorefice e Viegas stendono la Nebros; Eccellenza-Girone B, l'Atletico Catania 1994 Viagrande ospita oggi pomeriggio La Nebros; Atletico Catania sconfitto a Melilli 1-0: decide il gol dell'ex Leonardi; Eccellenza B, Modica ad un passo dalla D. Sul match del Cosimo bisognerà attendere Giudice Sportivo, in 4 fanno valere fattore campo. L'Atletico Catania supera 2-0 il Rosmarino e riapre la corsa ai play-offIl team di mister Angelo Galfano è adesso ad un sol punto dal Mazzarrone, quinto in graduatoria e fermato in casa dal Melilli sul 3-3 ... cataniatoday.it Atletico Catania sconfitto a Melilli 1-0: decide il gol dell'ex LeonardiSconfitta di misura per l’Atletico Catania 1994 Viagrande. I giallorossoblù, nel venticinquesimo turno del Girone B di Eccellenza, cedono al Melilli per 1-0. Incontro deciso da una rete siglata dopo 6 ... cataniatoday.it WeSport.it. . Eccellenza- Girone B - Giornata 26 Atletico Catania Viagrande 2 Nebros 0 Marcatori: 44' Lorefice, 56' De Lima WeSport.it - facebook.com facebook