Domani al Parlamento europeo si svolgerà un evento organizzato da Pd e M5s con il titolo “Libertà a rischio in Italia”. La scelta ha suscitato reazioni di forte sdegno da parte di Fratelli d’Italia, che ha definito l’iniziativa “vergognosa”. L’evento ha attirato l’attenzione dei media italiani e ha generato dibattito tra le forze politiche sul significato e le implicazioni della manifestazione.

La sinistra accusa il governo di minare la democrazia. Fidanza: "Hanno scelto l'Europa come palcoscenico per delegittimare Roma" Si salvi chi può. Questa la reazione naturale – tra serio e faceto – all’evento in programma domani al Parlamento europeo. “Freedom at Risk? The Case of Italy” (“La libertà è a rischio? Il caso Italia”, ndr) è il titolo dell’iniziativa organizzata dalla sinistra italiana a Bruxelles. Il ritornello è sempre lo stesso, così come l’obiettivo: provare a screditare il governo guidato da Giorgia Meloni. Gli organizzatori dell’evento sono la verde Cristina Guarda, il noto piddino Alessandro Zan e il grillino Gaetano Pedullà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'assurdo evento di Pd e M5s in Europa: “Libertà a rischio in Italia”. Ira FdI: “Iniziativa vergognosa”

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