L’Ascoli sbanca Gubbio Ora l’Arezzo è nel mirino

L’Ascoli ha conquistato una vittoria a Gubbio, con Krapikas tra i pali e la difesa composta da Bruscagin, Signorini e Di Bitonto. Durante la partita, sono entrati in campo Podda e Rosaia nel secondo tempo. L’Arezzo ora diventa il prossimo obiettivo della squadra.

ASCOLI (3-5-2) Krapikas; Bruscagin, Signorini, Di Bitonto; Podda (dal 13’ s.t. Djankpata), Rosaia (dal 13’ s.t. Di Massimo), Carraro, Varone (dal 38’ s.t. Mastropietro), Murru (dal 23’ s.t. Zallu); Ghirardello (dal 23’ s.t. La Mantia), Minta. Panchina: Bagnolini, Tomasella, Tentardini, Baroncelli, Fazzi, Costa, Conti. All. Di Carlo ASCOLI (4-2-3-1) Vitale; Alagna, Curado, Nicoletti, Guiebre; Milanese (dal 26’ s.t. Corradini), Damiani; Silipo (dal 27’ s.t. Pagliai), Rizzo Pinna (dal 38’ s.t. Ndoj), D’Uffizi (dal 12’ s.t. Oviszach); Gori (dal 26’ s.t. Chakir). Panchina: Brzan, Barosi, Del Sole, Galuppini, Corazza, Menna, Bando, Rizzo. All. Tomei Arbitro: Ramondino di Palermo Rete: al 43’ p. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Ascoli sbanca Gubbio. Ora l’Arezzo è nel mirino Articoli correlati Con il cimurro ma col cuore caldo: l’Arezzo sbanca Gubbio!Ex ferrovia Arezzo–Fossato, un patrimonio da salvare… ma qui s’è perso pure il treno Oh Arezzo, il campo largo ha calato l’asso: Ceccarelli candidato... Arezzo, il turco Gundoz nel mirino. Cutolo ora punta al centrocampistadi Andrea Lorentini Consegnare a Bucchi almeno un nuovo innesto a centrocampo prima della gara contro il Pontedera di domenica prossima. Contenuti e approfondimenti su Ascoli sbanca Discussioni sull' argomento Serie C Il Gubbio sbanca Terni; Ottavi di finale di Champions League: L'Atalanta deve scalare il Bayern Monaco. L'Ascoli inizia a crederci: i bianconeri sbancano la tana del Gubbio e vanno a -2 dall'Arezzo capolistaL’Ascoli espugna anche Gubbio, centra la sua sesta vittoria consecutiva: tre punti che consentono ai bianconeri di riaprire il campionato portarsi a due soli punti di distanza ... corriereadriatico.it L’Ascoli batte il Gubbio e rinforza il secondo postoL’Ascoli si impone 3-1 a Gubbio, consolidando il secondo posto in classifica, a due punti dall’Arezzo, bloccato sul pareggio dal Perugia. Al 38’, Tomei ... picenonews24.it PROMOZIONE/A ASPRA - MISTER SCIORTINO: "LA SPERANZA E' L'ULTIMA A MORIRE." La squadra più giovane del campionato, l'Aspra di mister Nino Sciortino che sbanca Casteltermini per 3 a 1 in una gara preparata bene e giocata meglio. Adesso la sp - facebook.com facebook