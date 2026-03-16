L’appello di Europa Radicale Picierno Ceccanti e altri progressisti e liberali

L’appello di Europa Radicale, Picierno, Ceccanti e altri rappresentanti di forze progressiste e liberali è stato presentato in vista del referendum. Nonostante il dibattito e il voto siano stati coinvolti in discussioni serrate, le proposte sono state condivise da vari esponenti politici. La richiesta riguarda specificamente alcune modifiche legislative e il loro impatto sulla situazione attuale.

Malgrado il dibattito e il voto sul referendum siano stati implacabilmente risucchiati nello schema del bipolarismo coalizionale, in cui l’unica cosa a rilevare è l’allineamento o il disallineamento dall’opzione prevalente del proprio campo, alcune personalità del mondo progressista e liberale, dichiaratamente all’opposizione del Governo Meloni, sono tornate a schierarsi per il Sì, sottoscrivendo un appello, promosso dall’associazione Europa Radicale. Il risultato del referendum, si legge nell’appello, «sarà deciso, in un senso o nell’altro, dal voto di quanti non sono elettori dei partiti della maggioranza parlamentare, ma ritengono che la separazione delle carriere dei magistrati sia un doveroso completamento di un (troppo) lungo processo riformatore, articolato in tre tappe. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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