Joan Laporta ha ottenuto la vittoria alle elezioni del Barcellona con oltre il 60% dei voti, battendo Victor Font e confermandosi alla guida del club fino al 2031. La sua elezione si è svolta recentemente, e la sua posizione come presidente è stata riconfermata in modo netto. Laporta manterrà quindi il ruolo di massimo rappresentante del club per i prossimi anni.

Joan Laporta ha vinto le elezioni contro Victor Font ottenendo più del 60% di preferenze, dunque resterà alla presidenza del Barcellona fino al 2031. El Mundo scrive: Joan Laporta rinnova il suo mandato in un club che possiede tutte le virtù e i vizi delle vecchie democrazie: partecipazione e dibattito, ma anche rancore e intrighi. Tutti amano il Barça con la stessa intensità con cui si odiano tra loro. Tra gli sguardi incrociati al Camp Nou, nessuno è come Laporta. Forse non è il miglior presidente, ma era il miglior candidato, capace di adattarsi a qualsiasi situazione senza alcun pudore. Ci troviamo davanti al Laporta più Laporta che ci... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Laporta ha vinto le elezioni copiando il trumpismo: resta alla presidenza del Barcellona (El Mundo)

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Da umi-umi: @Enock Kobina ya rahoto, Joan Laporta ya lashe zaen shugabancin Barcelona! Yanzu zai ci gaba da zama a matsayin shugaban ungiyar har nan da shekaru biyar masu zuwa! • Fagen Wasanni - facebook.com facebook