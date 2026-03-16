L’annuncio di Fiorello | La Pennicanza sbarca anche su Rai2 la mattina alle 7.10

Fiorello ha annunciato che il programma La Pennicanza sarà trasmesso anche su Rai2 alle 7.10 del mattino. La trasmissione andrà in replica con contenuti extra inediti, pensati anche per i bambini che si preparano a uscire di casa per andare a scuola. La decisione riguarda quindi la programmazione mattutina della rete.

ROMA – “La Pennicanza andrà in onda anche su Rai2 la mattina alle 7.10, in replica e con contenuti extra inediti pensati anche per i bambini” che a quell’ora si preparano ad andare a scuola. Lo ha annunciato Fiorello nel corso della trasmissione condotta insieme a Fabrizio Biggio in diretta dal lunedì al venerdì dalle 13,45 alle 14,30 su Radio2, Raiplay e sul canale 202 del digitale terrestre. Il programma, a partire da mercoledì 18 marzo, andrà quindi nella stessa fascia del palinsesto e sulla stessa rete del varietà cult ‘Viva Rai2!’ dello stesso Fiorello, come annunciato dallo showman. L'articolo L’annuncio di Fiorello: “La Pennicanza sbarca anche su Rai2 la mattina alle 7. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Fiorello: "La Pennicanza sbarca anche su Rai2 la mattina alle 7.10". In replica e con contenuti extra inediti pensati anche per i bambini #ANSA x.com