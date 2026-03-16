L' Annunciazione di Biagio d' Antonio torna in Pinacoteca dopo il restauro

Dopo un intervento di restauro conservativo, la lunetta raffigurante l’Annunciazione, realizzata intorno al 1476 dal pittore fiorentino Biagio d’Antonio, torna a essere visibile nella Pinacoteca comunale di Faenza. La pala, che era stata temporaneamente rimossa, è stata rimessa in esposizione, consentendo nuovamente al pubblico di ammirarla. La riapertura si è verificata dopo il completamento delle operazioni di recupero.

Inoltre, verrà presentato un volume monografico dedicato all'Annunciazione che documenta attraverso saggi storici e un ampio corredo fotografico il lavoro di analisi e il contesto artistico in cui operò Biagio d’Antonio. Al termine degli interventi la lunetta, nella sua sede museale, verrà svelata al pubblico. L'ingresso alla Pinacoteca per la durata della presentazione sarà gratuito per il pubblico. RavennaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Paura in A14: si sente male alla guida, l’elicottero atterra in corsia. Autostrada bloccata . 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Ancona, la Pinacoteca fa il botto: ecco l?Annunciazione, il capolavoro di TizianoANCONA - Effetto sorpresa, oggi alle 10, alla riapertura al pubblico della Pinacoteca civica Podesti. Dopo il restauro torna all’antico splendore la statua del MarguttoE’ tornata al suo antico splendore, dopo una serie di interventi di restauro, la statua del Margutto, conservata ed esposta nella Pinacoteca Civica... Contenuti e approfondimenti su L'Annunciazione di Biagio d'Antonio... Ludovico Carracci protagonista al Museo di Capodimonte con l'Annunciazione in prestito da BolognaIl 25 marzo, giorno nel quale la Chiesa Cattolica celebra l'Annunciazione del Signore, il Museo e Real Bosco di Capodimonte presenta L’ospite bolognese. Ludovico Carracci (1555-1619) con la ... ilmattino.it L'Annunciazione di Ludovico Carracci 'ospite' a CapodimonteIl 25 marzo, giorno nel quale la Chiesa cattolica celebra l'Annunciazione del Signore, il Museo e Real Bosco di Capodimonte ha presentato 'L'ospite bolognese. Ludovico Carracci' con l'Annunciazione ... ansa.it