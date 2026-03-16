L’Angelana non sbaglia Poker al Santa Sabina La vetta resta salda

L’Angelana ha vinto con un punteggio di 4-1 contro il Santa Sabina, mantenendo la leadership in classifica. La partita si è svolta al Santa Sabina, con la formazione ospite che ha schierato un modulo 4-3-3 composto da Buini tra i pali, con Marocchi, Vieira, Melillo e Tarpanelli in difesa, e Proietti, Bernabucci, Allende a centrocampo. In attacco, sono entrati De Santis, Bartolini, Brunetti e Aronni a partita in corso.

ANGELANA 4 SANTA SABINA 1 ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi, Vieira (48’st Cesaretti), Melillo, Tarpanelli; Proietti, Bernabucci (25’st De Santis), Allende (11’st Bartolini); Salis (25’st Brunetti), Colombi (38’st Aronni), Malltezi. A disp. Donati, Sedran, Riommi, Roscini. All. Recchi. SANTA SABINA (3-5-2): Alunni; Bardani, Fiorucci, Paciosi; Iachettini (8’st Santanicchia), Bietta (40’st Miccioni), Preciado (29’st Milletti), Starnini (22’st Fabbi), Guerri (22’st Ricciarello); Fiorindi, Benedetti. A disp. Cuomo, Tarantino, Vicari, Broccatelli. All. Rossi. Arbitro: Verdoliva di Terni (Spena e Palombi). Marcatori: 22’pt Salis (A), 27’pt Fiorindi (S), 47’pt Colombi (A), 15’st Proietti (A), 45’st Tarpanelli (A). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Angelana non sbaglia. Poker al Santa Sabina. La vetta resta salda Articoli correlati Leggi anche: La capolista Angelana affronta Santa Sabina Angelana perde gara e vetta. Ellera, ottima la prima di GrilliANGELANA 0 ELLERA 1 ANGELANA (4-3-3): Buini; Marocchi (37’st Aronni), Sedran, Vieira, Tarpanelli; Proietti, Brunetti, Bartolini (5’st Salis);...