Landini bifronte | evoca l’apocalisse sul Sì ma assolve gli odiatori rossi che incendiano la piazza | sono stupidate…

Maurizio Landini si è espresso con toni forti sulla campagna referendaria, evocando un quadro apocalittico sul Sì. Nel contempo, ha difeso alcuni manifestanti di orientamento politico opposto, definendoli semplicemente “stupidate”. La sua posizione ha suscitato reazioni contrastanti, con alcune affermazioni che hanno attirato attenzione e altre che sono state criticate per il tono usato.

Sulla campagna referendaria davvero Maurizio Landini sta dando il meglio di sé. L’exploit del momento risale a poche ore fa: quando, intervento a un evento sindacale, Mr Cgil rilancia soliti slogan e sillogismi tutti suoi, asserendo che la proposta riformista adombrerebbe scenari “autoritari”, mentre insulti e minacce della piazza, fino al rogo delle foto di premier e ministro, altro non sarebbero che una ragazzata. Un assunto a dir poco dicotomico che sembra lasciar trasparire una sorta di disperazione quasi rassegnata che filtra dalle ultime uscite di Maurizio Landini. Anche in considerazione del fatto che il segretario generale della... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Landini bifronte: evoca l’apocalisse sul Sì, ma assolve gli odiatori rossi che “incendiano” la piazza: sono stupidate… Articoli correlati Leggi anche: Maurizio Landini in visita alle baracche? Gli immigrati le incendiano Referendum, Landini ancora all'attacco: "Deriva autoritaria da chi vuole il Sì. Foto di Meloni e Nordio bruciate? Stupidate""Il voto del referendum vede da una parte chi vuole applicare la Costituzione e difendere la democrazia di questo Paese e dall'altra chi invece la...