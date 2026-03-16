L’Ancona fa il suo dovere e vince a Giulianova Ora attende fiduciosa il risultato di Teramo

L'Ancona ha vinto 2-1 contro Giulianova, con i gol segnati da Perseu e Guerriero, mentre il gol della squadra di casa è stato realizzato da un autogol. La partita si è giocata con la formazione 3-5-2, e tra i protagonisti ci sono stati Pertosa, Vuillermoz e Odianose che hanno ottenuto valutazioni sopra il sei. Ora l'Ancona aspetta il risultato della partita tra Teramo e la sua posizione in classifica.

giulianova 1 ancona 2 (3-5-2): Vandelli 6; Menna 6 (43’ st Martiniello sv), Pertosa 6,5, Vuillermoz 6; Panzera 5,5 (13’ st Bolondi 5,5), Misuraca 6 (34’ st Neglia sv), Perseu 6,5, Carbonelli 5,5 (18’ st Scarsella 6,5), Guerriero 6; Chiarella 5,5, Odianose 6,5. A disp. Negro, Morri, Vesprini, Callegari Torre, Masawoud. All. Visi 6 (Pergolizzi squalificato). ANCONA (4-2-3-1): Salvati; Ceccarelli, Markic, Rovinelli, Calisto; Gelonese, Gerbaudo; Zini (34’ st Miola), Attasi (18’ st D’Incoronato), Cericola (34’ st Sparandeo); Kouko. A disp. Mengucci, Bonaccorsi, Petito, Battista, De Luca, Teraschi. All. Maurizi. Arbitro: Palmieri di Avellino 6. Reti: 40’ Odianose (rig. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Ancona fa il suo dovere e vince a Giulianova. Ora attende fiduciosa il risultato di Teramo Articoli correlati Serie D/F: Teramo e Ancona in testa, Giulianova sorpresa e playoff più combattuti: ecco la classifica aggiornata.Il campionato di Serie D/F resta inchiodato a un vertice serrato, con Teramo e Ancona che continuano a contendersi il primato a quota 57 punti. Leggi anche: Ancona lanciata verso la C. "Il capolavoro è di Maurizi. Giulianova snodo cruciale»