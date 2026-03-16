Lanciano cucina ospedaliera rinnovata | interventi lampo dopo i controlli dei Nas

Dopo le ispezioni dei Nas, la Asl Lanciano Vasto Chieti ha effettuato interventi rapidi nella cucina dell’ospedale di Lanciano, completando le operazioni di rinnovamento. Ora si sta preparando la richiesta ufficiale di riapertura per la struttura, che era stata chiusa temporaneamente a seguito dei controlli igienico-sanitari. La situazione resta sotto monitoraggio fino alla riapertura definitiva.

Chieti - Dopo le verifiche igienico-sanitarie dei Nas, la Asl Lanciano Vasto Chieti completa rapidamente gli interventi nella cucina dell’ospedale e prepara la richiesta ufficiale di riapertura. La cucina dell’ospedale di Lanciano è stata completamente sistemata dopo i rilievi effettuati nei giorni scorsi dai Nas dei Carabinieri, che avevano individuato alcune criticità di carattere igienico-sanitario nei locali utilizzati dalla società incaricata del servizio di ristorazione e pulizia. A comunicarlo è stata la Asl Lanciano Vasto Chieti, spiegando che tutti gli interventi richiesti sono stati portati a termine nel giro di quattro giorni, grazie al lavoro di diverse squadre impegnate a ritmo serrato per adeguare gli ambienti alle prescrizioni ricevute durante l’ispezione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Lanciano, cucina ospedaliera rinnovata: interventi lampo dopo i controlli dei Nas Articoli correlati Chiusa la cucina dell'ospedale di Lanciano dopo i controlli dei Nas, ma la Asl rassicura: "Nessun disagio per i pazienti"Chiusa la cucina dell'ospedale Renzetti di Lanciano dopo un controllo dei carabinieri del Nucleo anti sofisticazioni. Cucina dell’ospedale di Lanciano chiusa dai Nas, sopralluogo della Asl: gli interventi tecnici necessari per la riaperturaPercorsi rigorosamente separati per il personale, riorganizzazione delle aree di cottura e ripristino del “corridoio pulito” per lo smistamento del... Una selezione di notizie su Lanciano cucina ospedaliera rinnovata... Mensa ospedale Lanciano, ultimati i lavori in cucinaLa Asl comunica che i lavori in cucina, seguiti alla non conformità evidenziata dai Nas all'ospedale di Lanciano, sono stati ultimati ... rete8.it Ospedale di Lanciano, la Asl 'in cucina lavori ultimati'Sono state rispettate tutte le prescrizioni dei Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni che la scorsa settimana, nella cucina dell'ospedale di Lanciano, avevano rilevato alcune non conformità di ti ... ansa.it