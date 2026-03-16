Lancia fumogeno dal settore ospiti assolto tifoso | lo aveva solo spostato

Un tifoso è stato assolto dopo essere stato accusato di aver lanciato un fumogeno durante la partita tra Sarnese e Buccino, a Sarno, il 22 ottobre del 2023. Era stato processato perché, secondo le accuse, avrebbe lanciato il fumogeno dal settore ospiti dello stadio. In tribunale, però, è stato dimostrato che aveva solo spostato il fumogeno e non lo aveva lanciato.

Finì sotto processo perché accusato di aver lanciato un fumogeno durante la partita Sarnese-Buccino, a Sarno, il 22 ottobre del 2023, nel settore dello stadio da lui occupato. La procura aveva chiesto 1 anno di reclusione. Il Tribunale di Nocera Inferiore lo assolve. L'imputato - difeso dall'avvocato Umberto Diodati - aveva spiegato al processo di essersi limitato a raccogliere quel fumogeno dinanzi ai suoi piedi e a lasciarlo cadere verso il basso, in un punto del settore in cui si trovava privo di spettatori per evitare di inalare le sostanze che emanava. Da qui l'assoluzione, vista anche la mancanza di prove dell'accensione del fumogeno da parte dell'imputato, che non fece altro che "neutralizzare" una situazione di concreto pericolo per tutti i presenti. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Catanzaro, tifoso assolto dopo tre anni: revocato il DASPO, indagini inconclusive sull’accensione del fumogeno. Gli agenti scoprono un fumogeno in auto, scatta il Daspo per un tifoso del Team AltamuraI poliziotti, durante una perquisizione all'interno di un veicolo, avrebbero trovato nel bagagliaio un fumogeno. Aggiornamenti e notizie su Lancia fumogeno Discussioni sull' argomento Lancia fumogeno dal settore ospiti, assolto tifoso: lo aveva solo spostato; ?Incendio del camioncino della raccolta rifiuti: l'autista vede il fumo dal cassone, scarica l'immondizia e lancia l'allarme ai vigili...; Teheran nel fumo: piogge acide e aria tossica dopo i raid alle raffinerie. Contro la luce calda del mattino ci sentiamo palpitare: partiamo insieme in compagnia di solitudini con il volo dell'anima che si lancia nella grande valle assolata dove scorre l'acqua, dove passa il fumo bianco e i treni lenti che navigano nel mondo Leopoldo P - facebook.com facebook