Hugo Emanuel Pereira Ferreira, 39 anni, è morto ieri mattina in un incidente avvenuto intorno alle 6.30 in via della Cinta Esterna a Livorno. Originario del Portogallo ma residente da tempo in città, Pereira era conosciuto per il suo amore per i figli e per il tifo per la squadra locale di calcio. La notizia ha suscitato grande cordoglio tra amici e familiari.

Livorno, 16 marzo 2026 – Ha perso la vita ieri mattina intorno alle 6.30 in via della Cinta Esterna, Hugo Emanuel Pereira Ferreira, 39 anni, di origine portoghese, ma livornese d’adozione. Era in sella allo scooter quando è finito contro un’auto. Nel violento urto è stato sbalzato sull’asfalto e nel volo ha perso il casco. Immediata è stata la richiesta di intervento al 118, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Svs con un medico. Le sue condizioni sono subito apparse gravi. Il medico ha tentato di rianimarlo sul posto, ma purtroppo senza esito. Lascia la compagna e tre figli. Via della cinta esterna, incidente mortale? Sul luogo del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’amore per i figli e per la maglia del Livorno. Hugo Pereira, chi era il 39enne morto nell’incidente all’alba

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