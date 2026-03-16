L’altra faccia del policlinico Auto elettriche per bambini Case accoglienza gratuite In cantiere 20 nuovi progetti

Il policlinico sta portando avanti diversi progetti, tra cui l’introduzione di auto elettriche per bambini e case di accoglienza gratuite. Attualmente sono in cantiere venti nuovi interventi che coinvolgono iniziative di supporto e innovazione. Questi interventi, anche se di dimensioni contenute, sono pensati per migliorare l’esperienza di chi si trova nel percorso di cura.

di Laura Valdesi E’ come alzare il velo e scoprire un ’mondo’ di aiuti, idee e innovazioni. Di progetti, magari anche minuscoli, che tuttavia rendono meno difficile il percorso di cura. Ci sono due auto elettriche in miniatura donate nel 2024 da un’azienda spagnola per entrare in sala operatoria, ad uso per i piccoli pazienti naturalmente. Un progetto già avviato per ridurre il carico emotivo. Ma anche il potenziamento delle carrozzine elettriche dedicate a chi ha invece problemi per camminare: nel 2025 i trasporti sono stati mediamente 60 al giorno con punte fino a 90 nelle giornate di maggiore afflusso. Iniziativa, anche questa, già strutturata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’altra faccia del policlinico. Auto elettriche per bambini. Case accoglienza gratuite. In cantiere 20 nuovi progetti Articoli correlati I Musei del Cibo riaprono il 28 febbraio: attività gratuite per famiglie e nuovi progetti per il 2026Dopo la pausa invernale, sabato 28 febbraio riaprono al pubblico i Musei del Cibo della provincia di Parma, pronti ad accogliere visitatori, famiglie... Auto elettriche: calo globale a gennaio, Cina e USA frenaono. Europa in difficoltà, case auto rivedono strategie.Frenata a gennaio per le vendite di auto elettriche: Cina e USA rallentano, l’Europa fatica a tenere il passo Le immatricolazioni globali di veicoli... Una raccolta di contenuti su L'altra faccia del policlinico Auto... Discussioni sull' argomento L’altra faccia del policlinico. Auto elettriche per bambini. Case accoglienza gratuite. In cantiere 20 nuovi progetti; Poderi Sanguineto, l’altra faccia del Nobile; Fermare le proteste, l’altra faccia delle privatizzazioni; Ritorno a casa, nella commedia minacciosa di Harold Pinter l’altra faccia del patriarcato. Tra dinamiche di potere e sopravvivenza. Il conducente del mezzo ha perso il controllo dell'auto, uscita di strada e finita contro un'abitazione dopo un salto di circa 4 metri dalla carreggiata Leggi l’articolo tinyurl.com/hesmx68t - facebook.com facebook Prato, bambina di 5 anni investita da un'auto: è grave #prato x.com