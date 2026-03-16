L' alberghiero di Caprarola si riscalda con i gusci di nocciola

All'istituto alberghiero di Caprarola le aule si scaldano con i gusci di nocciola, un metodo innovativo che utilizza i residui tipici del territorio. La Provincia ha approvato il finanziamento per l'acquisto di questi materiali, necessari per alimentare la caldaia speciale dell'istituto. La soluzione permette di riscaldare gli ambienti sfruttando risorse locali e sostenibili.

La Provincia affida la fornitura urgente per l'istituto Farnese: stanziati 2mila euro per coprire il resto della stagione Aule calde all'istituto alberghiero di Caprarola grazie ai prodotti tipici del territorio. La Provincia ha sbloccato i fondi per l'acquisto dei gusci di nocciola necessari ad alimentare la particolare caldaia dell'Ipseoa "A. Farnese". Una scelta che unisce l'efficienza energetica alla valorizzazione delle risorse locali, sfruttando un combustibile a chilometro zero che permette di abbattere i costi di gestione dell'istituto.?L'intervento di palazzo Gentili è arrivato per evitare che gli studenti e il personale scolastico potessero trovarsi in difficoltà proprio nelle ultime settimane della stagione. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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