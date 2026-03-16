L’afterparty di Vanity Fair è il momento in cui il menswear degli Oscar alza il volume

L’afterparty di Vanity Fair dedicato agli Oscar è il momento in cui il mondo del menswear si fa più vivace e sfacciato. Durante questa festa, attori, stilisti e ospiti si incontrano in un'atmosfera più rilassata rispetto alla cerimonia ufficiale, creando spazio per conversazioni e scambi di idee. È il luogo in cui si svolgono anche incontri informali e si consolidano relazioni professionali.

Gli afterparty, il luogo dove avviene il vero divertimento e dove si fanno davvero gli affari. Questo è particolarmente vero nel contesto di eventi giganteschi come gli Oscar, dove durante la parte ufficiale della serata è praticamente impossibile muoversi per via delle telecamere. L’afterparty degli Oscar di Vanity Fair è quasi un’istituzione tanto quanto la cerimonia stessa, ed è di solito classificato (o vicino alla cima) nella gerarchia delle feste post-evento più importanti. Solo i nomi più grandi riescono a passare oltre questa corda di velluto. L’edizione di quest’anno, però, ha rappresentato una piccola rivoluzione: sotto la guida del nuovo direttore della rivista, Mark Guiducci, si è trasferita nelle David Geffen Galleries del Los Angeles County Museum of Art, ancora non aperte al pubblico. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - L’afterparty di Vanity Fair è il momento in cui il menswear degli Oscar alza il volume Articoli correlati Come guardare il livestream del Vanity Fair Oscar Party 2026I fenomeni virali di internet Quenlin Blackwell, Jake Shane e Brittany Broski saranno i conduttori del livestream dal red carpet della festa degli... A Sanremo apre Vanity Fair Riviera, la casa di Vanity Fair insieme a Crivelli. Tutto quello che c'è da sapere (e come registrarsi)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Contenuti e approfondimenti su Vanity Fair Temi più discussi: An Oral History of the Vanity Fair Oscar Party; Kylie Jenner: 65 milioni di visualizzazioni per un video di patatine, più follower di un Paese e più influenza di Trump. Storia della donna più potente dei social che, dopo l’impero beauty, punta a Hollywood; Vittoria Ceretti incanta in abito rosso Alaïa agli Oscar con Leonardo DiCaprio; Le meglio vestite al Self-importance Truthful Oscar Celebration. Al Vanity Fair Oscar Party 2026 arriva la «dinastia» di Meryl Streep: la reunion delle tre figlieGrace Gummer, Mamie Gummer e Louisa Jacobson partecipano insieme al Vanity Fair Oscar Party 2026, riunite per una rara apparizione pubblica tutta in famiglia ... vanityfair.it Sui look semitrasparenti degli attori di Heated Rivalry per l'after-party degli OscarEntrambi in blusa see-through, terminata la cerimonia di premiazione Hudson Williams e Connor Storrie hanno catalizzato l'attenzione con due (elegantissimi) look total black ... cosmopolitan.com