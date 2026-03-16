ladri in casa mentre sono al cinema

Sabato pomeriggio un uomo e una donna hanno lasciato incustodito il loro appartamento in via Zannerini a Massa Marittima per andare al cinema. Durante la loro assenza, dei ladri sono entrati nell’abitazione. L’episodio si è verificato nella zona Camilletta, dove si sono verificati recenti tentativi di furto. La coppia non era presente al momento dell’irruzione.

MASSA MARITTIMA Ancora allarme nella zona Camilletta a Massa Marittima: tornano in azione i ladri. Sabato pomeriggio marito e moglie avevano lasciato incostudito l’appartamento di via Zannerini per recarsi ad assistere ad un film in uscita in questi giorni. I malviventi, che con ogni probabilità tenevano d’occhio l’alloggio e hanno atteso di essere sicuri che fosse libero, dopo aver sferrato un calcio alla porta secondaria d’ingresso, sono entrati in casa e subito si sono diretti nelle camere che si trovano al piano superiore. Lì hanno cominciato a svuotare i cassetti gettando tutto per terra e creando una grande confusione e nel rovistare hanno trovato e portato via oggetti in oro, orologi, in particolare ricordi di famiglia ed altre cose di valore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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