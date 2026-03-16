La Virtus Bologna ha vinto il derby d’Italia contro Milano con il punteggio di 104-94. La partita si è giocata nell’Arena di Bologna, con la squadra di casa che ha conquistato la vittoria davanti al pubblico presente. Con questa vittoria, la Virtus mantiene la posizione in classifica e si allontana da Brescia.

Bologna, 15 marzo 2026 - Grande prestazione di carattere per la Virtus che in una ribollente Arena batte, netto Milano 104-94, fa suo il derby d’Italia e tiene a distanza Brescia. Questa, per come ottenuto e per il valore dell’avversaria, è una vittoria che vale doppio e che avvicina i bianconeri di Dusko Ivanovic al primo posto in classifica. Carsen Edwards e Derrick Alston Junior sono stati i principali protagonisti in fase offensiva, ma insieme a loro si è vista in campo una squadra che ha messo in campo grinta, cuore e carattere al cospetto di una Milano apparsa invece a tratti nervosa e che solo quando ha messo pressione a tutto campo ai bianconeri ha inaridito l’attacco Olidata riuscendo a fare le cose migliori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Virtus batte Milano 104-94, il derby d’Italia va a Bologna

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