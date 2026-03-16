La UEFA punisce Pedro Neto | ammonizione ufficiale dopo la lite a Parigi

Da serieagoal.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La UEFA ha deciso di sanzionare Pedro Neto con un'ammonizione ufficiale dopo il confronto avvenuto a Parigi. L'Organo di Controllo, Etica e Disciplina (CEDB) ha comunicato il provvedimento di ammonizione per condotta antisportiva nei confronti del giocatore. La decisione è stata resa nota dopo gli eventi accaduti durante la partita al Parco dei Principi.

La UEFA rompe il silenzio sul caos del Parco dei Principi: l’ Organo di Controllo, Etica e Disciplina (CEDB) ha ufficializzato un provvedimento di ammonizione a carico di Pedro Neto per condotta antisportiva. Il verdetto segue il grave episodio verificatosi durante il recupero dell’andata degli ottavi di Champions League tra Paris Saint-Germain e Chelsea, quando l’esterno portoghese ha travolto un raccattapalle nel tentativo di accelerare la ripresa del gioco. La caduta del giovane addetto ha innescato una maxi-rissa sul terreno di gioco, costringendo il direttore di gara a una gestione emergenziale della disciplina in una fase cruciale del match. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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