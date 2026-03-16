La Tuscia scopre lo scambio casa

A Tarquinia e Valentano si sperimenta un nuovo modo di viaggiare attraverso lo scambio casa. Le due città italiane hanno deciso di aprire le loro porte e permettere ai residenti di scambiare le chiavi delle proprie abitazioni con altre persone interessate a soggiornare in diverse località. Questa iniziativa mira a offrire un'alternativa economica e innovativa per chi desidera viaggiare senza sostenere costi di alloggio.

Tarquinia e Valentano aprono le porte a un nuovo modo di viaggiare. Scambiarsi le chiavi di casa e soggiornare in tutto il mondo senza pagare l'alloggio.?Si tratta di un sistema che permette ai proprietari di immobili o agli inquilini di scambiarsi l'appartamento per un periodo determinato, eliminando il costo del pernottamento. Una piattaforma mette in contatto persone di tutto il mondo che decidono di viaggiare in modo più autentico, vivendo come residenti locali anziché come semplici turisti. Nel Lazio questa modalità sta uscendo dalla nicchia per diventare una scelta strutturata, con oltre 6mila scambi registrati nell'ultimo anno e una previsione di crescita che per il 2026 tocca già il 32% rispetto ai dodici mesi precedenti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Articoli correlati Forbidden fruit, anticipazioni dal 7 al 13 marzo 2026: Yildiz scopre lo scambio di culle in ospedaleNuove puntate inedite ricche di colpi di scena attendono i fans di Forbidden fruit. Maltempo sulla Tuscia: allagamenti a Tarquinia, coinvolta anche la casa-museo Peruzzi | FOTODiversi interventi dei volontari Aeopc e della polizia locale, anche per l'esondazione del fosso di raccolta delle acque piovane. Il SEGRETO per VIAGGIARE tantissimo nel 2026 con HomeExchange Una selezione di notizie su Tuscia scopre Argomenti discussi: La Tuscia scopre lo scambio casa; Percorso cicloturistico Terre di Tuscia: quando le gare di ciclismo diventano motore di turismo slow.