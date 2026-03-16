La tregua a Gaza non cambia il copione

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo, a Tammun, nella Cisgiordania occupata, le forze israeliane hanno aperto il fuoco su un’auto. Nel frattempo, a Gaza, si è verificata una tregua che non ha modificato gli eventi in corso. La situazione rimane tesa e gli scontri continuano a coinvolgere le forze israeliane e i civili nella regione.

Tammun, Cisgiordania occupata, notte tra il 14 e il 15 marzo. Le forze israeliane aprono il fuoco su un’auto. Ali Khaled Bani Odeh, trentasette anni, la moglie Waad, trentacinque, e due dei quattro figli — Mohammad di cinque anni, Othman di sette — muoiono colpiti alla testa. Rientravano da Nablus coi vestiti per l’Eid al-Fitr. Il comunicato congiunto dell’esercito e della polizia israeliani parla di un’auto che avrebbe accelerato verso le truppe: «minaccia immediata». Haaretz ricostruisce, citando testimoni di Tammun, che l’unità era entrata nel villaggio su un veicolo con targa palestinese. La Mezzaluna Rossa dichiara che i soccorritori sono stati bloccati; i corpi vengono recuperati solo in seguito. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it Articoli correlati Betlemme celebra il primo Natale dopo la tregua a GazaAl suono di cornamuse e dei tamburi, il 24 dicembre gli scout palestinesi hanno sfilato per le strade di Betlemme, dando il via alla prima... Leggi anche: A Gaza la tregua nuoce alla salute Aggiornamenti e notizie su La tregua a Gaza non cambia il copione Temi più discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Gemellaggio con Tel Aviv, i Verdi alla giunta: Su tregua linea opposta al centrosinistra nazionale; Gaza sotto una tempesta di sabbia; La grande incognita sulla via di Netanyahu. Il timore del Pd: escalation su Iran e conseguenze sulla tregua a GazaElly Schlein segnala i rischi di un’escalation in Medio Oriente dopo raid su Iran, sottolineando che la crisi può compromettere la fragile tregua a Gaza e riaffermando il sostegno al popolo iraniano d ... notizie.it Schlein, escalation in Iran ha risvolti anche sulla fragile tregua a Gaza(ANSA) - MILANO, 28 FEB - È in atto una drammatica escalation in Medio Oriente, con un attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all'Iran. Una pericolosa escalation che può avere risvolti imprevedib ... tuttosport.com In Libano si sta ripetendo il copione già visto a Gaza, distruzione a tappeto con bombardamenti su ospedali, infrastrutture abitazioni e ambulanze. Inoltre è stato denunciato anche l'uso del fosforo bianco da parte dell'esercito israeliano. E non c'è alcuno scrup - facebook.com facebook Da Gaza all'Italia con il figlio ferito. Omar: "Vorrei che venisse tutta la famiglia". Fadl ha 9 anni, con il papà è arrivato prima a Bergamo e poi in Abruzzo per essere curato. Ma nella Striscia, in una tenda restano, la mamma e le cinque sorelle x.com