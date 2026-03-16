La trasformazione rock di Arisa è con la t-shirt vintage da poco più di 50 euro
Arisa ha scelto un look completamente diverso, passando a uno stile rock e indossando una t-shirt vintage dal costo di circa 50 euro. La cantante ha mostrato un cambiamento evidente nel modo di vestirsi, optando per un outfit che richiama l’estetica della musica alternativa. La sua scelta di abbigliamento si è concentrata su capi facilmente reperibili e dal prezzo accessibile.
Arisa ha messo in atto l'ennesima trasformazione di stile: questa volta è diventata un'icona rock con la t-shirt vintage da poco più di 50 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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