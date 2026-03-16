La Commissione pari opportunità del Consiglio ha avviato un progetto che mette al centro il ruolo delle donne nell’ambito dell’avvocatura, con l’obiettivo di promuovere valori di pace e uguaglianza. La discussione riguarda come le professioniste forensi contribuiscano alla tessitura di una società più inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti. L’iniziativa coinvolge attualmente diverse rappresentanti del settore legale.

Donne, pace, avvocatura. È il tema sul quale la Commissione pari opportunità del Consiglio nazionale forense ha promosso il 12 marzo scorso, per la giornata internazionale della donna, un interessante dibattito dal titolo “Donna tessitrice di pace”, a palazzo Mattei, a Roma, sede dell’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccan i nel 1925. Il racconto dell’avvocatura prende le mosse dalla consapevolezza dell’impatto della professione forense sulla società civile, contro ogni discriminazione. Baluardo della democrazia anche al di fuori della giurisdizione e del processo, a garanzia dei diritti umani fondamentali. Per guardare a un futuro possibile, in un mondo lacerato da guerre e da una condizione ancora troppo disuguale tra donne e uomini. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La trama femminile dell’avvocatura per una tessitura di valori e di pace

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