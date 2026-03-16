La top model è finita dritta alla corte di Miranda Priestly e tra un malinteso e l' altro viene scambiata per la nuova Andreeeea !

Una top model si trova alla corte di Miranda Priestly e, tra un malinteso e l’altro, viene scambiata per la nuova “Andreeeea”. Sul palco del Dolby Theatre si assegnavano le statuette della 98ª edizione degli Academy Awards, mentre fuori si verificava un altro episodio imprevisto. La serata si concludeva con momenti di tensione e sorprese.

M entre sul palco del Dolby Theatre si assegnavano le statuette della 98ª edizione degli Academy Awards, fuori dalla cerimonia si consumava un altro colpo di scena. L’Oréal Paris ha scelto la notte degli Oscar 2026 per annunciare la sua collaborazione con Il Diavolo veste Prada 2, il sequel attesissimo in uscita il 29 aprile. Protagonista dello spot Kendall Jenner, global ambassador del brand dal 2023, catapultata negli uffici del fittizio Runway Magazine con un rossetto rosso in mano e un’aria da diva fuori posto. Oscar 2026, i beauty look sul red carpet. guarda le foto Kendall Jenner tra i corridoi di Runway. L’uscita dall’ascensore è da vera diva, ma basta un passo nella redazione di Runway per essere riportata sulla terra. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La top model è finita dritta alla corte di Miranda Priestly e, tra un malinteso e l'altro, viene scambiata per la nuova "Andreeeea"! Articoli correlati La volta in cui Valentino incontrò Miranda Priestly: il cameo nel “Diavolo Veste Prada”Valentino Garavani, il grande stilista scomparso a 93 anni, non ha solo costruito un impero: ha anche costruito il mito di se stesso, diventando... Meryl Streep: «I look di Miranda Priestly mi hanno (quasi) causato un disturbo da stress post-traumatico»Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. LA VERA STORIA DEL DIAVOLO VESTE PRADA | GIANMARCO ZAGATO