La Svizzera? Niente file Costi quasi uguali Le gite al confine ricordo anni Novanta

In Svizzera i controlli alle frontiere sono ridotti al minimo e i costi dei carburanti sono simili a quelli di altri paesi europei. Le gite al confine, molto frequenti negli anni Novanta, sono ormai un ricordo. Recentemente, la crisi in Medio Oriente ha fatto salire i prezzi del petrolio, portando il costo dei carburanti a circa 2 franchi al litro, livelli visti durante l’inizio del conflitto in Ucraina.

La nuova crisi in Medio Oriente con le ripercussioni sullo Stretto di Hormuz e il balzo del prezzo del petrolio al barile ha fatto impennare i prezzi dei carburanti, che sono arrivati a sfiorare i 2 franchi al litro, come durante lo scoppio della guerra in Ucraina. In queste settimane i prezzi dei carburanti stanno schizzando alle stelle, in Italia come altrove. Ed è proprio al confine con la Svizzera che si può notare un’inversione di tendenza sui rincari del petrolio. Se qualche anno fa erano gli italiani a varcare il confine per andare in Ticino a “fare il pieno” oggi si osserva un’inversione di rotta. Appena dopo la frontiera, sono tanti i benzinai chiusi e i prezzi al distributore sono più alti di quelli italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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